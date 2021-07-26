Как рассказали у Кравчука, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Политика прооперировали еще 29 июня.

Читайте также ТКГ сейчас работает без Кравчука: он восстанавливается после операции

Пока других подробностей о состоянии здоровья первого украинского президента и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе нет.

Кравчук перенес операцию: что известно

В конце июня 87-летний Кравчук перенес операцию на сердце. Из-за этого он впервые за много лет пропустил торжественное заседание Верховной Рады, проведенное по случаю Дня Конституции. О проведенной операции рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В то же время он отметил, что политик просил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.

Ранее в Офисе Президента говорят, что пока не рассматривают вопрос замены Кравчука в ТКГ. Мол, нужно анализировать состояние здоровья политика после операции и учитывать прогнозы врачей.

Обратите внимание! Ранее, еще в 2017 году, первому президенту Украины провели стентирование сердца.