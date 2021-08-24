По словам Ющенко, Кравчук – сильный. Он сдаст экзамен, который перед ним возник.
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Борется. Леонид Макарович силен. И тот экзамен, который перед ним предстал, – я убежден, что он его на лопатки положит, да и все,
– заявил Ющенко.
Кравчук в тяжелом состоянии: главное
- Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции 28 июня 2021 года.
- Впоследствии стало известно, что уже на следующий день – 29 июня – политик перенес операцию на сердце.
- В июле сообщили: Кравчук находится в реанимации. Политика подсоединили к ИВЛ.
- Родственники Кравчука запретили медикам комментировать самочувствие политика. Никаких деталей о состоянии первого президента пока не разглашают.
- В ТКГ сообщили: если Кравчук не сможет выполнять свои обязанности из-за состояния здоровья, украинскую делегацию будет представлять Алексей Резников. Сейчас он занимает должность первого заместителя Кравчука.