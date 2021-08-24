По словам Ющенко, Кравчук – сильный. Он сдаст экзамен, который перед ним возник.

Заметьте От Кравчука до Зеленского: чем запомнилась речи всех президентов независимой Украины

Борется. Леонид Макарович силен. И тот экзамен, который перед ним предстал, – я убежден, что он его на лопатки положит, да и все,

– заявил Ющенко.

Заметьте! Владимир Зеленский во время торжественного заседания Верховной Рады 24 августа призвал поддержать Кравчука, который сейчас находится в больнице. По словам президента, представить Большой Государственный герб было мечтой Кравчука.

Кравчук в тяжелом состоянии: главное