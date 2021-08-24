Зеленский подчеркнул, что депутаты будут рассматривать вопрос большого Государственного герба.

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Большой Государственный герб должен был представлять Кравчук

Должен был сегодня представлять первый президент Украины Леонид Кравчук. Я хочу, чтобы мы сейчас его поддержали. Это очень важно. Это его идея, его мечта,

– призвал президент.

Глава государства отметил, что Кравчук беспрекословно заслуживает аплодисментов и поддержки. Также Зеленский пожелал первому президенту здоровья.

Смотрите выступление президента Зеленского в Верховной Раде:

Что известно о состоянии Леонида Кравчука

Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады 28 июня в День Конституции.

Впоследствии стало известно, что 29 июня первому президенту сделали операцию на сердце.

Кравчук отказался лечиться за границей.

Последняя информация, которая была известна о Кравчуке, – он подключен к аппарату ИВЛ и находится в реанимации.

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