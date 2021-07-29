Резников вместо Кравчука

Первый украинский президент продолжает возглавлять украинскую делегацию в ТКГ, просто сейчас находится на больничном. Об этом вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Резников – первый заместитель Кравчука. Именно поэтому он и будет исполнять обязанности председателя, пока тот будет в больнице.

Министр отметил, что для урегулирования ситуации нарушения "тишины" на Донбассе, не нужно созывать именно ТКГ. Для этого происходит экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности на постоянной основе.

Кстати, следующее плановое заседание группы состоится в конце августа.

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