Резников вместо Кравчука
Первый украинский президент продолжает возглавлять украинскую делегацию в ТКГ, просто сейчас находится на больничном. Об этом вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Резников – первый заместитель Кравчука. Именно поэтому он и будет исполнять обязанности председателя, пока тот будет в больнице.
Министр отметил, что для урегулирования ситуации нарушения "тишины" на Донбассе, не нужно созывать именно ТКГ. Для этого происходит экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности на постоянной основе.
Кстати, следующее плановое заседание группы состоится в конце августа.
Что известно о состоянии здоровья Кравчука
- В День Конституции Украины политик впервые в истории пропустил торжественное заседание Верховной Рады. 29 июня стало известно, что ему сделали операцию на сердце в киевском Институте сердца.
- Сейчас глава украинской ТКГ – в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких. Однако о его состоянии ничего неизвестно. Родные Кравчука запретили медикам давать какие-либо комментарии или прогнозы.