Резніков замість Кравчука

Перший український президент продовжує очолювати українську делегацію у ТКГ, просто наразі перебуває на лікарняному. Про це віцепрем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Резніков – перший заступник Кравчука. Саме тому він і виконуватиме обов'язки голови, поки той буде у лікарні.

Міністр зауважив, що для врегулювання ситуації щодо порушення "тиші" на Донбасі, не потрібно скликати саме ТКГ. Для цього відбувається екстрене засідання робочої групи з питань безпеки на постійній основі.

До речі, наступне планове засідання групи відбудеться наприкінці серпня.

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