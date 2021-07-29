Резніков замість Кравчука
Перший український президент продовжує очолювати українську делегацію у ТКГ, просто наразі перебуває на лікарняному. Про це віцепрем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
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Резніков – перший заступник Кравчука. Саме тому він і виконуватиме обов'язки голови, поки той буде у лікарні.
Міністр зауважив, що для врегулювання ситуації щодо порушення "тиші" на Донбасі, не потрібно скликати саме ТКГ. Для цього відбувається екстрене засідання робочої групи з питань безпеки на постійній основі.
До речі, наступне планове засідання групи відбудеться наприкінці серпня.
Що відомо про стан здоров'я Кравчука
- У День Конституції України політик вперше в історії пропустив урочисте засідання Верховної Ради. 29 червня стало відомо, що йому зробили операцію на серці в київському Інституті серця.
- Наразі глава української ТКГ – у реанімації під апаратом штучної вентиляції легень. Однак про його стан нічого невідомо. Рідні Кравчука заборонили медикам давати будь-які коментарі чи прогнози.