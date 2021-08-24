За словами Ющенка, Кравчук – сильний. Він складе іспит, який перед ним постав.

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Бореться. Леонід Макарович сильний. І той іспит, який перед ним постав, – я переконаний, що він його на лопатки покладе, та й усе,

– заявив Ющенко.

Зауважте! Володимир Зеленський під час урочистого засідання Верховної Ради 24 серпня закликав підтримати Кравчука, який зараз перебуває у лікарні. За словами президента, представити великий Державний герб було мрією Кравчука.

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