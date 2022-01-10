Что известно о жизни первого президента и бывшего главы украинской делегации в ТГК – читайте далее.
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Кравчук родился в селе Житин, расположенном на территории современной Ровенщины. Начинал свою карьеру с преподавательской деятельности, а в 1970 году присоединился к Компартии Украины. Там он занимал должности инспектора, помощника секретаря, заведующего отделом пропаганды и агитации.
С марта 1980 года стал народным депутатом Верховного Совета УССР. А с 1990 по 1991 годы он был председателем украинского парламента УССР.
Первый Президент Украины
В 1991 году Кравчук покинул КПУ. Он баллотировался на пост Президента как беспартийный. Его поддержали как активисты уже запрещенной тогда Компартии и часть национал-демократов. Поэтому 1 декабря 1991 года Кравчука избрали президентом. Он набрал 61,6% голосов.
Важно, что 26 февраля 1992 года в Финляндии политик подписал Хельсинкский заключительный акт, который начал интеграцию Украины с Европой.
Кстати, Кравчук претендовал на второй срок президентства. Однако 26 июня 1994 года получил 45% голосов избирателей.
В течение 1994 – 2006 годов был народным депутатом Украины, а впоследствии – членом Комитета Верховной Рады по иностранным делам и связям с СНГ Верховной Рады.
Кравчук был первым президентом / Фото Bigmir
Деятельность в ТКГ
В июле 2020 года Кравчук стал главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Однако из-за состояния здоровья прекратил свою деятельность в ТКГ.
Операция на сердце
В июне 2021 года политик сделали операцию на сердце. Художник Сергей Поярков рассказал, что Кравчука оперировал известный кардиохирург Борис Тодуров в Киевском центре сердца.
Врачи оценивали состояние Кравчука после операции как сложное. Его отвезли на реабилитацию в Германию. 21 октября спикер украинской делегации Алексей Арестович рассказал, что реабилитация проходит успешно.