Как украинцы выбирали предыдущих президентов

В 2019 году украинцы в седьмой раз выбирают президента. За 27 лет независимой Украины у нас были и досрочные и внеочередные выборы лидера страны. Почему, как и кого украинцы избирали руководить Украиной – читайте в материале 24 канала.

Выборы президента Украины 1991 года: Кравчук и Черновол

На первых выборах Украины в политическом поединке сошлись коммунист Леонид Кравчук и первые украинские национал-демократы. С преимуществом почти в 40% коммунист Кравчук побеждает диссидента Вячеслава Черновола.



Выборы 1991 года

Во-первых, большинство избирателей еще сами в душе были советскими коммунистами. Во-вторых, демократы, которые боролись за независимость, впервые наступили на грабли, на которые потом становились еще не раз. Причину своего поражения осознавал сам Черновол.

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"Он рассказывал, что для него это был большой шок, когда он узнал, что Юхновский и Лукьяненко выставили свои кандидатуры. Говорил: "Я не понимаю, для чего это они делают? Вполне очевидно, что они не наберут голосов, а мы не даем единого мощного сигнала за кого голосовать", – рассказал политолог Виктор Таран.

Его президентство запомнилось первыми попытками реформ, галопирующей инфляцией, дефицитом товаров и забастовками шахтеров из-за задержки зарплаты. Горняки требовали не только денег, но и референдума об отделении. Чтобы их унять, объявили перевыборы президента.

Выборы президента Украины 1994 года: Кравчук и Кучма

В 1994 году против Леонида Кравчука вышел экс-премьер и бывший "красный" директор Леонид Кучма. Он проиграл в красноречии, но поразил способностью стукнуть по столу кулаком. Кравчука поддержала Западная Украина, Кучму – Восточная и Россия.



Выбориы 1994 года

Первый срок Кучмы ознаменовался подписью под Будапештским меморандумом и отказом от ядерного статуса. Эпоха остановки и приватизации заводов, а также рождения олигархов.

В июне 1996 года Кучма закрыл депутатов на целую ночь в парламенте и не выпускал, пока они не приняли первую Конституцию Украины.

Выборы президента Украины 1999 года: Кучма и Симоненко

В 1999 году на третьих президентских выборах украинцам впервые приходится выбирать из двух зол меньшую. Кучма накануне второго срока – это был совсем другой Кучма – авторитарный и с поддержкой лишь в 5%.



Выборы 1999 года

Накануне выборов трагически и загадочно погиб Вячеслав Черновол. И главным соперником Леонида Кучмы стал коммунист Петр Симоненко.

"Кучма, который делает полную тотальную зачистку, становится единственным президентом во второй раз. Украинцы принимают решение: лучше Украина олигархическая, чем вернуться обратно в Украину коммунистическую. То есть украинцы выбирали между двух зол", – вспомнил эксперт по политике Александр Солонтай.



Кого поддерживали украинцы на выборах 1999 года: инфографика

На первом году второго президентства Кучмы страна становится свидетелем грязной истории с убийством известного политического журналиста Георгия Гонгадзе.

Выборы президента Украины 2004 года: Ющенко и Янукович

В 2004 году состоялись наиболее драматические выборы. Протеже Кучмы – бывший завгар и премьер Виктор Янукович одержал победу путем масштабных фальсификаций и подкупа. И получил Оранжевую революцию.



Выборы 2004 года

Под давлением украинцев суд аннулировал результаты голосования и объявил новый второй тур. Украинцы сказали "да" экс-главе Нацбанка Виктору Ющенко.



Кого поддерживали украинцы на выборах 2004 года: инфографика

Выборы президента Украины 2010 года: Янукович и Тимошенко

2010 год – это этап драматического реванша – Янукович против Тимошенко. Премьер "дышал" в затылок экс-премьера. Но в оранжевом лагере был раздор. А несколько сотен тысяч ее голосов съедает графа "против всех".



Выборы 2010 года

Разница между кандидатами составляет лишь 3,5%. И почти с 49% голосов побеждает Янукович.



Кого поддерживали украинцы на выборах 2010 года: инфографика

Выборы президента Украины 2014 года: Порошенко и Тимошенко

В заложниках оказывается вся страна. Дерибан экономики и закручивание гаек стали настолько дерзкими, что Виктор Янукович удерживается в кресле лишь четыре года. В 2014 году произошли кровавые события в истории Украины – Революция Достоинства.



Выборы 2014 года

Янукович стал первым президентом, которого лишают этого звания и судят за государственную измену.

В пятый раз страна определяется с президентом тогда, когда Россия отбирает Крым, а на Донбассе начинается война. И украинцам впервые приходится выбирать главнокомандующего не как формальность.

Выборы проходят в один тур. Президентом стал Петр Порошенко, а Юлия Тимошенко со значительным отрывом проиграла.

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