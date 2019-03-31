Як українці обирали попередніх президентів

У 2019 році українці всьоме обирають президента. За 27 років незалежної України в нас були і дострокові, і позачергові вибори лідера країни. Чому, як і кого українці обирали керувати Україною – читайте у матеріалі 24 каналу.

Вибори президента України 1991 року: Кравчук і Чорновіл

На перших виборах України у політичному двобої зійшлись комуніст Леонід Кравчук і перші українські націонал-демократи. З перевагою майже у 40% комуніст Кравчук перемагає дисидента В'ячеслава Чорновола.



Вибори 1991 року

По-перше, більшість виборців іще самі в душі були радянськими комуністами. По-друге, демократи, які виборювали незалежність, уперше наступили на граблі, на які потім ставали ще не раз. Причину своєї поразки усвідомлював сам Чорновіл.

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"Він розказував, що для нього це був великий шок, коли він дізнався, що Юхновський та Лук'яненко виставили свої кандидатури. Казав: "я не розумію, для чого це вони роблять? Цілком очевидно, що вони не наберуть голосів, а ми не даємо єдиного потужного сигналу, за кого голосувати", – розповів політолог Віктор Таран.

Його президентство запам'яталось першими спробами реформ, галопуючою інфляцією, дефіцитом товарів і страйками шахтарів через затримку зарплати. Гірники вимагали не тільки грошей, а й референдуму про відокремлення. Аби їх вгамувати, оголосили перевибори президента.

Вибори президента України 1994 року: Кравчук і Кучма

У 1994 році проти Леоніда Кравчука вийшов екс-прем'єр та колишній "червоний" директор Леонід Кучма. Він програв в красномовності, але вразив здатністю стукнути по столу кулаком. Кравчука підтримала Західна Україна, Кучму – Східна та Росія



Вибори 1994 року

Перший термін Кучми ознаменувався підписом під Будапештським меморандумом і відмовою від ядерного статусу. Епоха зупинки та приватизації заводів, а також народження олігархів.

У червні 1996 року Кучма замкнув депутатів на цілу ніч у парламенті та не випускав, доки вони не ухвалили першу Конституцію України.

Вибори президента України 1999 року: Кучма і Симоненко

У 1999 році на третіх президентських виборах українцям уперше доводиться обирати, яке лихо є менше. Кучма напередодні другого терміну – це був зовсім інший Кучма – авторитарний та з підтримкою лише у 5%.



Вибори 1999 року

Напередодні виборів трагічно й загадково загинув В'ячеслав Чорновіл. І головним суперником Леоніда Кучми став комуніст Петро Симоненко.

"Кучма, який робить повну тотальну зачистку, стає єдиним президентом вдруге. Українці приймають рішення: краще Україна олігархічна, ніж вернутися назад в Україну комуністичну. Тобто українці вибирати між двома злами", – пригадав експерт з політики Олександр Солонтай.





Кого підтримували українці на виборах 1999 року: інфографіка

На першому році другого президентства Кучми країна стає свідком брудної історії з убивством відомого політичного журналіста Георгія Гонгадзе.

Вибори президента України 2004 року: Ющенко і Янукович

У 2004 році відбулись найбільш драматичні вибори. Протеже Кучми – колишній завгар і прем'єр Віктор Янукович – здобув перемогу шляхом масштабних фальсифікацій та підкупу. І отримав Помаранчеву революцію.



Вибори 2004 року

Під тиском українців суд анулював результати голосування й оголосив новий другий тур. Українці сказали "так" екс-голові Нацбанку Вікторові Ющенку.

Кого підтримували українці на виборах 2004 року: інфографіка

Вибори президента України 2010 року: Янукович і Тимошенко

2010 рік – це етап драматичного реваншу – Янукович проти Тимошенко. Прем'єрка "дихала" в потилицю екс-прем'єра. Та в помаранчевому таборі – розбрат. А кілька сотень тисяч її голосів з'їдає графа "проти всіх".



Вибори 2010 року

Різниця між кандидатами становить лише 3,5%. І майже із 49% голосів перемагає Янукович.



Кого підтримували українці на виборах 2010 року: інфографіка

Вибори президента України 2014 року: Порошенко і Тимошенко

У заручниках опиняється вся країна. Дерибан економіки та закручування гайок стали настільки зухвалими, що Віктор Янукович втримується в кріслі лише чотири роки. У 2014 році відбулись криваві події в історії України – Революція гідності.



Вибори 2014 року

Янукович став першим президентом, якого позбавляють цього звання і судять за державну зраду.

Уп'яте країна визначається із президентом тоді, коли Росія відбирає Крим, а на Донбасі починається війна. І українцям уперше доводиться обирати головнокомандувача не як формальність.

Вибори проходять в один тур. Президентом став Петро Порошенко, а Юлія Тимошенко зі значним відривом програла.

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