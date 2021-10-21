Родственники первого президента просят не комментировать состояние его здоровья. Об этом Алексей Арестович рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.
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Реабилитация успешна
Арестович рассказал, что по словам родственников Леонида Кравчука, реабилитация проходит успешно. Однако внештатный советник Владимира Зеленского не уверен, вернется ли первый президент в Украину до конца года.
Кроме того, Арестович добавил, что лично общался с Кравчуком перед операцией, которую ему сделали на сердце. Тогда политик якобы не слишком позитивно оценивал шансы на успех операции.
Перед операцией он сказал, когда я с ним общался, что процент на успех не так велик – 86 лет человеку, операция на сердце. Но тем не менее, все удачно, я думаю, что он выздоровеет,
– заявил Арестович.
Также внештатный советник президента добавил, что после завершения реабилитации Леонид Кравчук сам будет решать, продолжать ли работу на посту главы Трехсторонней контактной группы.
Что известно о состоянии здоровья Кравчука
- В конце июня 2021 года первому президенту Украины Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. Через месяц журналистам 24 канала стало известно, что с тех пор политик был в реанимации.
- Когда информация о состоянии здоровья Кравчука получила огласку, его родственники попросили медиков не комментировать состояние здоровья политика.
- В сентябре стало известно, что Леонида Кравчука отправили на реабилитацию в Германию.