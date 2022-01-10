Що відомо про життя першого президента та колишнього глави української делегації у ТКГ – читайте далі.
Раніше Полетів на реабілітацію: з'явилися нові деталі про стан здоров'я Леоніда Кравчука
Кравчук народився у селі Житин, що розташоване на території сучасної Рівненщини. Починав свою кар'єру із викладацької діяльності, а у 1970 році приєднався до Компартії України. Там він обіймав посади інспектора, помічника секретаря, завідувача відділу пропаганди та агітації.
З березня 1980 року став народним депутатом Верховної Ради УРСР. А з 1990 по 1991 роки він був головою українського парламенту УРСР.
Перший Президент України
У 1991 році Кравчук покинув КПУ. Він балотувався на пост Президента України як безпартійний. Його підтримали як активісти вже забороненої тоді Компартії та частина націонал-демократів. Тож 1 грудня 1991 Кравчука обрали президентом. Він набрав 61,6% голосів.
Важливо, що 26 лютого 1992 року у Фінляндії політик підписав Гельсінський заключний акт, який започаткував інтеграцію України з Європою.
До речі, Кравчук претендував на другий термін президентства. Проте 26 червня 1994 року отримав 45% голосів виборців.
Протягом 1994 – 2006 років був народним депутатом України, а згодом – членом Комітету Верховної Ради у закордонних справах і зв'язках з СНД Верховної Ради.
Кравчук був першим президентом / Фото Bigmir
Діяльність у ТКГ
У липні 2020 року Кравчук став головою української делегації в Тристоронній контактній групі. Однак через стан здоров'я припинив свою діяльність у ТКГ.
Операція на серці
У червні 2021 року політик зробили операцію на серці. Художник Сергій Поярков розповів, що Кравчука оперував відомий кардіохірург Борис Тодуров у Київському центрі серця.
Лікарі оцінювали стан Кравчука після операції як складний. Його відвезли на реабілітацію до Німеччини. 21 жовтня речник української делегації Олексій Арестович розповів, що реабілітація проходить успішно.