Що відомо про життя першого президента та колишнього глави української делегації у ТКГ – читайте далі.

Раніше Полетів на реабілітацію: з'явилися нові деталі про стан здоров'я Леоніда Кравчука

Кравчук народився у селі Житин, що розташоване на території сучасної Рівненщини. Починав свою кар'єру із викладацької діяльності, а у 1970 році приєднався до Компартії України. Там він обіймав посади інспектора, помічника секретаря, завідувача відділу пропаганди та агітації.

З березня 1980 року став народним депутатом Верховної Ради УРСР. А з 1990 по 1991 роки він був головою українського парламенту УРСР.

Перший Президент України

У 1991 році Кравчук покинув КПУ. Він балотувався на пост Президента України як безпартійний. Його підтримали як активісти вже забороненої тоді Компартії та частина націонал-демократів. Тож 1 грудня 1991 Кравчука обрали президентом. Він набрав 61,6% голосів.

Важливо, що 26 лютого 1992 року у Фінляндії політик підписав Гельсінський заключний акт, який започаткував інтеграцію України з Європою.

До речі, Кравчук претендував на другий термін президентства. Проте 26 червня 1994 року отримав 45% голосів виборців.

Протягом 1994 – 2006 років був народним депутатом України, а згодом – членом Комітету Верховної Ради у закордонних справах і зв'язках з СНД Верховної Ради.



Кравчук був першим президентом / Фото Bigmir

Діяльність у ТКГ

У липні 2020 року Кравчук став головою української делегації в Тристоронній контактній групі. Однак через стан здоров'я припинив свою діяльність у ТКГ.

Операція на серці

У червні 2021 року політик зробили операцію на серці. Художник Сергій Поярков розповів, що Кравчука оперував відомий кардіохірург Борис Тодуров у Київському центрі серця.

Лікарі оцінювали стан Кравчука після операції як складний. Його відвезли на реабілітацію до Німеччини. 21 жовтня речник української делегації Олексій Арестович розповів, що реабілітація проходить успішно.

Зверніть увагу! Кравчук за свою політичну діяльність отримав низку нагород. Серед них – Герой України з врученням ордена Держави (21 серпня 2001 рік), Орден Свободи (10 січня 2014 року), Орден князя Ярослава Мудрого II ступеню (2007 рік).