Відповідного листа політик написав Дмитру Гордону та його дружині Олесі Бацман. Також у ньому Леонід Кравчук звернувся до українського народу.

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Кравчук звернувся до українців

З тривогою та щемливим серцем я стежу за новинами про можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. У цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю,
– написав перший президент.

Леонід Кравчук також заявив: "Сьогодні хочу сказати найголовніше: якщо в чиїйсь хворій голові назріває злодійський план захоплення України, хай знають: ніхто й ніколи не підкорить волелюбний український народ. Ніхто ніколи!".

До речі, політик перебуває на реабілітації в Німеччині. Адже йому зробили операцію на серці.

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