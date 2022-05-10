Про смерть політика розповів Микола Кулеба – уповноважений президента з прав дитини. Він висловив співчуття рідним Кравчука.

Зауважте Перший президент та глава ТКГ: що відомо про Леоніда Кравчука, який потрапив до реанімації

Леоніда Макаровича я знав багато років і завжди захоплювався його мудрістю. Він дуже вболівав за Україну. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять першому президенту України,

– наголосив Кулеба.

У 2021 році Кравчуку робили операцію на серці

29 червня Кравчуку зробили операцію на серці й він перебував у реанімації. Дихати сам політик не міг, тому його під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Згодом стало відомо, що Кравчук вирушив на реабілітацію до Німеччини.

Головне про Леоніда Кравчука

Перший президент України. Він переміг на виборах 1 грудня 1991 року, набравши 61,6% голосів.

У 1994 році балотувався на пост президента вдруге, але програв Леоніду Кучмі.

Після цього з політики Кравчук не пішов. З 1994 по 2006 роки був народним депутатом, очолював різноманітні українські фонди, організації та товариства.

У 2015 році став головою громадської організації "Рух за Україну в НАТО".

А наприкінці липня 2020 року очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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