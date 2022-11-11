Після заходу українських військових у Херсон, люди не втомлюються їх вітати та радіти возз'єднанню з Україною. Перемога наших солдатів засвідчує міць Збройних Сил та вкотре руйнує міфи російської пропаганди, яка кричала, що "Херсон – рускій город" і буде ним "завжди", повідомляє 24 канал.

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"Расія здєсь навсєгда"

Після радісних новин про повернення під контроль України Херсона Міністерство оборони нашої держави вирішило потролити Путіна та його посіпак. На офіційній сторінці у твітері вийшов ролик, який висміює нікчемність ворожої пропаганди.

Коли Росія каже, що вони "тут назавжди", будьте певні, що "тут" може бути лише місцем їхньої загибелі,

– написали у відомстві.

Як Путін брехав про вічну анексію: дивіться відео Saint Javelin

Ворожа агітація тепер на смітнику

Усі ці місяці окуповані території України були заклеєні плакатами з ворожою пропагандою. Про те що все це агітаційне сміття зараз зривають, зокрема у звільненій Білозерці під Херсоном, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія тут назавжди", — говорив плакат у Білозерці під Херсоном. Ну не дуже. Усім у світі, включаючи ASEAN, де я зараз перебуваю: Україна здобуває ще одну важливу перемогу прямо зараз і доводить, що незалежно від того, що скаже чи зробить Росія, Україна переможе,

– зазначив глава МЗС.

У Білозерці зривають ворожий плакат: дивіться відео з твітера Кулеби

Деокупація Херсонщини: найголовніше

По обіді 10 листопада стало відомо, що Збройні Сили зайшли в Брускинське в Бериславському районі.

Пізніше з'явились повідомлення від військових, що українські прапори замайоріли над П'ятихатками та Кучерським.

Генштаб ЗСУ уже сьогодні вранці написав, що українським солдатам вдалось деокупувати 12 населених пунктів в області.

Також важливо зазначити, що росіянам не вдалось повністю вивести техніку з Правого берега Дніпра. Окупантам важко оперативно залишати позиції.

Варте уваги – у звільненому Херсоні співають гімн: дивіться відео