После входа украинских военных в Херсон люди не устают их приветствовать и радоваться воссоединению с Украиной. Победа наших солдат свидетельствует о мощи Вооруженных Сил и раз разрушает мифы российской пропаганды, которая кричала, что "Херсон – русский город" и будет им "всегда", сообщает 24 канал.

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"Россия здесь навсегда"

После радостных новостей о возвращении под контроль Украины Херсона Министерство обороны нашей страны решило потролить Путина и его миньонов. На официальной странице в твиттере вышел ролик, высмеивающий ничтожество вражеской пропаганды.

Когда Россия говорит, что они "здесь навсегда", будьте уверены, что "здесь" может быть только местом их гибели,

– написали в ведомстве.

Как Путин врал про вечную аннексию: смотрите видео Saint Javelin

Вражеская агитация теперь в мусорнике

Все эти месяцы оккупированные территории Украины были заклеены плакатами с вражеской пропагандой. О том, что весь этот агитационный мусор сейчас срывают, в частности в освобожденной Белозерке под Херсоном, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия здесь навсегда", — говорил плакат в Белозерке под Херсоном. Ну, не очень. Всем в мире, включая ASEAN, где я сейчас нахожусь: Украина одерживает еще одну важную победу прямо сейчас и доказывает, что независимо от того, что скажет или сделает Россия, Украина победит,

– отметил глава МИД.

В Белозерке срывают вражеский плакат: смотрите видео с твиттера Кулебы

Деоккупация Херсонской области: самое главное

После обеда 10 ноября стало известно, что Вооруженные Силы вошли в Брускинское в Бериславском районе.

Позже появились сообщения от военных, что украинские флаги взвились над Пятихатками и Кучерским.

Генштаб ВСУ сегодня утром написал, что украинским солдатам удалось деоккупировать 12 населенных пунктов в области.

Также важно отметить, что россиянам не удалось вывести полностью технику с правого берега Днепра. Оккупантам трудно оперативно покидать позиции.

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