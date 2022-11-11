В Генштабе отчитываются о попытках наступления врага на отдельных направлениях. 24 канал анализирует карту боевых действий по состоянию на 11 ноября.

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Украинские военные отбивают атаки оккупантов

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области

Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Однако враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За прошедшие сутки российские оккупанты:

нанесли один ракетный удар;

17 авиационных ударов,

совершили около 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От этих преступных действий пострадали районы около 20 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

Обратите внимание! Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных беспилотников, в том числе и с территории Беларуси. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время воздушной тревоги спускайтесь в укрытия.

Ситуация на отдельных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Беларуси.

Враг совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратовка Сумской области;

– из минометов, в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратовка Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелецкое, Старица, Огирево, Анискино, Ольховатка;

– из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелецкое, Старица, Огирево, Анискино, Ольховатка; на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское;

– по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское; на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

– из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск; на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

– из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко.

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко. На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Новокиевка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Никополь и Мусеевка Днепропетровской области.

Ситуация на фронте на 11 ноября: смотрите карту

Какая ситуация на Херсонском направлении

В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении 9 ноября было освобождено 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное. Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому, как отмечают в Генштабе, из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии.

Российские захватчики продолжают грабить населённые пункты, из которых отступают. Враг также пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

Продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населённых пунктов на временно занятых противником территориях Херсонщины. В поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей. В Тягинце и Казацком оккупанты заминировали дороги и элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения.

ВСУ дают отпор оккупантам

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 10 ударов. Под поражение попали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52. Воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и 2 других важных военных объекта российских оккупантов.

Карта боевых действий по состоянию на 10 ноября: смотрите видео