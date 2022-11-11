В Генштабе отчитываются о попытках наступления врага на отдельных направлениях. 24 канал анализирует карту боевых действий по состоянию на 11 ноября.
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Украинские военные отбивают атаки оккупантов
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:
- Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области
- Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.
Однако враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.
За прошедшие сутки российские оккупанты:
- нанесли один ракетный удар;
- 17 авиационных ударов,
- совершили около 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
От этих преступных действий пострадали районы около 20 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.
Ситуация на отдельных направлениях фронта
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Беларуси.
Враг совершал обстрелы:
- на Северском направлении – из минометов, в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратовка Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелецкое, Старица, Огирево, Анискино, Ольховатка;
- на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское;
- на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;
- на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко.
- На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Новокиевка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Никополь и Мусеевка Днепропетровской области.
Ситуация на фронте на 11 ноября: смотрите карту
Какая ситуация на Херсонском направлении
В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении 9 ноября было освобождено 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное. Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому, как отмечают в Генштабе, из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии.
Российские захватчики продолжают грабить населённые пункты, из которых отступают. Враг также пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.
Продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населённых пунктов на временно занятых противником территориях Херсонщины. В поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей. В Тягинце и Казацком оккупанты заминировали дороги и элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения.
ВСУ дают отпор оккупантам
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 10 ударов. Под поражение попали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника.
За минувшие сутки Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52. Воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и 2 других важных военных объекта российских оккупантов.
Карта боевых действий по состоянию на 10 ноября: смотрите видео