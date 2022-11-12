Об актуальных событиях на фронте доложили в Генштабе ВСУ. Далее можно увидеть карту боевых действий.

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ВСУ проводят стабилизационные мероприятия на Юге

В уволенных населенных пунктах Херсонской области украинские военные проводят стабилизационные мероприятия. Зато оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование обороны на левом берегу Днепра и пытаются удержать временно захваченные территории.

Ситуация на Юге: карта

В то же время россияне наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Россияне наступают у Бахмута: карта

За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удары попали 25 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Общая ситуация по всем направлениям

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Россияне и белорусы формируют группировку войск на территории республики Беларусь.

В других направлениях враг совершал обстрелы. Например, на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Ольховатка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Кисловка, Крахмальное, Макеевка, Невское, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области; Берестово, Купянск и Табаевка в Харьковской области и Серебрянка и Терны Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Железное, Клещиевка, Майорск, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Водяное, Каменка, Константиновка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Нескучное, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

в Запорожском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляйполе, Зеленый Гай, Малиновка, Ольговское, Степное, Волшебное, Красное и Щербаки Запорожской области;

на Южнобужском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Вышетарасовка Днепропетровской области и Гавриловка, Дудчаны, Золотая Балка, Михайловка и Новоалександровка Херсонской области.

Карта боевых действий:

Враг терпит потери

В Генштабе подтвердили, что ВСУ 10 ноября поразили район сосредоточения оккупантов в Запорожской области. Следовательно, оккупанты потеряли ранеными более 100 человек. Информация о погибших уточняется.

Украинская авиация ударила по россиянам 16 раз. Под поражение оказались 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Уничтожены 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и 2 других важных военных объекта оккупантов.

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