Про актуальні події на фронті доповіли в Генштабі ЗСУ. Далі можна побачити карту бойових дій.

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ЗСУ проводять стабілізаційні заходи на Півдні

У звільнених населених пунктах Херсонської області українські військові проводять стабілізаційні заходи. Натомість окупанти удосконалюють фортифікаційне обладнання оборони на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території.

Ситуація на Півдні: карта

Водночас росіяни наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Росіяни наступають біля Бахмута: карта

За добу окупанти завдали 4 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під удари потрапили 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Загальна ситуація на всіх напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилась. Росіяни та білоруси формують угруповання військ на території республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли. Наприклад, на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Вільхуватка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кислівка, Крохмальне, Макіївка, Невське, Новоселівське і Стельмахівка Луганської області; Берестове, Куп’янськ і Табаївка на Харківщині та Серебрянка і Терни Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Верхньокам’янське, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Водяне, Кам’янка, Костянтинівка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське і Новомихайлівка на Донеччині;

на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Нескучне, Павлівка та Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Дорожнянка, Гуляйполе, Зелений Гай, Малинівка, Ольгівське, Степове, Чарівне, Червоне та Щербаки Запорізької області;

на Південнобузькому напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка і Новоолександрівка на Херсонщині.

Карта бойових дій:

Ворог зазнає втрат

У Генштабі підтвердили, що ЗСУ 10 листопада вразили район зосередження окупантів у Запорізькій області. Відтак окупанти втратили пораненими понад 100 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Українська авіація вдарила по росіянах 16 разів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Знищено 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та 2 інші важливі військові об’єкти окупантів.

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