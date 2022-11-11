Об этом написал советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что врагу не удался организованный уход.

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"Это самый непростой вид боевых действий. Антоновского моста уже нет. По предварительным данным, понтонного под ним тоже. Каховская дамба непроходима для техники. Дальше только пешком или вплавь", — написал Арестович.

Враг не успевает скрыться

Советник рассказал, что российские десантники успели вывести технику, а мотострелки – нет. Как отметил Арестович, враг не успевает укрепиться на запланированных рубежах. В частности, дорого обойдется врагу провал под Киселевкой.

Теперь тысячи людей с отрезанными ресурсами и возможностью ухода смотрят на километр воды перед собой и обратно – на любезные до невозможности украинские войска. И артиллерия – на голову, потому что там наша авиация, – рассказал Арестович.

Он добавил, что когда мобилизованные впадут в панику, то результаты освобождения территорий могут получиться ярче харьковских – и пленных, и техники.

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