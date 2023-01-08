Скорее всего, россияне боятся, что пока в их голове созреют "грандиозные планы", ВСУ уже деоккупируют область, пишет 24 Канал. Однако своей аудитории, привыкшей к пропаганде, им пока что-то нужно врать.

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Что известно о лжи Кремля

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко поехал на временно оккупированную часть Херсона и начал выступать для пропагандистских роликов.

Он апеллировал к своей псевдорелигиозности и заявил, что встретился с Сальдо, которого россияне считают так называемым "исполняющим обязанности главы" региона, а в Украине будут судить.

Главной темой стало "строительство нового города", которое необходимо для развития области… Делать надо "на века", чтобы был такой город, где хочется жить, места здесь удивительные и удивительная природа,

– заявил путинский прихвостень Кириенко.

По его данным, этот вопрос якобы нужно решать "ускоренно" и "без суеты".

Политик путинского режима заявил: "Сейчас строители и архитекторы готовятся к началу строительных работ – ранее регион посетил вице-премьер Марат Хуснуллин, который привлек проектные организации для формирования генерального плана".

Однако это пустые слова, ведь весь мир знает, что русские не способны творить – они только разрушают. Так, враги стерли с лица земли по меньшей мере Волноваху, Бахмут, Мариуполь и другие города и села в Украине.

Что раньше оккупанты врали о Херсонщине