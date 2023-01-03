В сети появилось видео защитника, рассказывающего о деоккупации острова. В частности, военный на фоне украинского флага сообщает о своем пребывании на острове, пишет 24 канал.

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Какая ситуация на Юге

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона прокомментировала соответствующую информацию.

Мы знаем ту дозу информации, которая может выходить в открытый доступ. Установка флага – это сигнал для врага, что мы работаем, что это наша земля,

– подчеркнула Гуменюк.

Она подчеркнула, что флаг также и о необратимости тех процессов, которые запланировали в ВСУ. Однако говорить об увольнении еще рано.

По ее словам, такие провозглашения могут оказать существенное влияние на развитие дальнейшей ситуации военной операции.