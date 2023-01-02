Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 2 января. Указ №3/2023 опубликован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Обратите внимание Россияне хотят сделать Олешки полем боя: какая ситуация на оккупированной Херсонщине

Кто возглавил Олешковскую военную администрацию

Президент также поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием этой военной администрации.

Начальником Олешковской городской военной администрации назначена Татьяна Гасаненко. Об этом свидетельствует распоряжением №2/2023-рп, опубликованное на сайте ОП.

Олешки все еще в оккупации