Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 2 січня. Указ №3/2023 опублікований на сайті глави держави та набуває чинності з дня його опублікування.

Зверніть увагу Росіяни хочуть зробити Олешки полем бою: яка ситуація на окупованій Херсонщині

Хто очолив Олешківську військову адміністрацію

Президент також доручив Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням цієї військової адміністрації.

Начальником Олешківської міської військової адміністрації призначено Тетяну Гасаненко. Про це свідчить розпорядженням №2/2023-рп, яке опублікована на сайті ОП.

Олешки все ще в окупації