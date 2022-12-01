Окупантів в Олешках стало менше

Про те, що росіян стало менше в окупованих Олешках, Генштаб ЗСУ повідомив 1 грудня. Вони повтікали з міста в сусідні населені пункти.

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Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки,

– повідомили у Генштабі.

Військове керівництво Росії вивело свої війська з окремих населених пунктів Херсонської області. Тепер окупанти перебувають у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Більшість з них це "мобіки".

Де розташовані Олешки: карта

Яка ситуація на Херсонському напрямку

Наразі ворожі війська обороняють раніше зайняті рубежі на Херсонському напрямку. Крім того, вони обстрілюють населені пункти з різних видів зброї. Зокрема, за останню добу окупанти вели артилерійський та танковий вогонь по містах та селах, які розташовані на правому березі річки Дніпро.

Нещодавно звільнений Херсон тепер потерпає від російських обстрілів. Окупанти гатять по місту кілька разів на день.

Зверніть увагу! Херсон звільнили з окупації 11 листопада. Російські військові були змушені втекти з міста після того, як ЗСУ знищили величезну кількість їхніх складів, логістичних маршрутів тощо. Однак мешканцям Херсона радять поки що не повертатися додому. Росіяни залишили у місті дуже багато мін.

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