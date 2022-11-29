Так, після відходу російських військ із правого берега Дніпра на Херсонщині виявляють дедалі більше свідчень воєнних злочинів росіян.
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У загальній могилі знайшли тіла 6 чоловіків. Неподалік цього місця поховали тіла ще двох людей, зокрема – молодої жінки. Ба більше, тіла виявили зі зв’язаними руками та зав’язаними очима. Людей розстрілювали з близької відстані в потилицю.
Місцеві допомогли ексгумувати тіла / Фото The New York Times
За що розстрілювали людей
Будинок після убивства підірвали, а тіла місцеві жителі поховали в могилі біля будинку. Слідчі розповіли, що вісьмох людей убили в будинку, коли інформатор повідомив російським силам, нібито вони передають інформацію українським військовим. Окупанти ж розбиратись не стали. Ймовірно, загиблі були працівниками місцевого сільгосппідприємства.
У людей були зв'язані руки / Фото The New York Times
Місцеві жителі допомогли слідчим розкопати могилу. Ніхто з селян навіть не знав прізвищ 6 чоловіків, яких там розстріляли, але це не мало значення. Прокурор Костянтин Подоляк констатував одне: "вони були українцями".
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