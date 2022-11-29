Так, после ухода российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области выявляют все больше свидетельств военных преступлений россиян.

Важно Террор был системным, – активист рассказал о зверствах кафиров в Херсоне.

В общей могиле обнаружили тела 6 мужчин. Недалеко от этого места похоронили тела еще двух человек, в частности – молодой женщины. Более того, тела обнаружили со связанными руками и завязанными глазами. Людей расстреливали с близкого расстояния в затылок.



Местные помогли эксгумировать тела / Фото The New York Times

За что расстреливали людей

Дом после убийства взорвали, а тела местные жители похоронили в могиле у дома. Следователи рассказали, что восьмерых людей убили в доме, когда информатор сообщил российским силам, что они якобы передают информацию украинским военным. оккупанты же разбираться не стали. И , вероятно, погибшие были работниками местного сельхозпредприятия.



У людей были связаны руки / Фото The New York Times

Местные жители помогли следователям раскопать могилу. Никто из крестьян даже не знал фамилий 6 мужчин, которых там расстреляли, но это не имело значения. Прокурор Константин Подоляк констатировал одно: "они были украинцами".