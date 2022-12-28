Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. За її словами, подібну тактику окупанти брали ще на початку окупації, коли вдерлися на Херсонщину.
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Чому окупанти знову обстріляли Олешки
Як розповіла Гуменюк, коли лінія фронту проходила ще вздовж Миколаївщини та Херсонщини – окупанти намагалися переконати місцеве населення, що саме "руський мір" для них є "єдиним виходом".
Виїжджаючи з тих населених пунктів, де окупанти базувалися, вони ставали у напрямку Сил оборони, проводили обстріли, поверталися і робили роз’яснювальну роботу, звинувативши в обстрілах ЗСУ,
– зазначила речниця.
За словами Гуменюк, зараз загарбники намагаються занурити місцеве населення лівого берега у той стан, який вони створюють на правому березі.
"Тобто обстріляний Херсон, населені пункти, які поруч з берегом, потерпають від окупантів. Вони намагаються зробити те саме в Олешківській громаді", – розповіла Гуменюк.
Те, що окупанти намагаються вкинути як вихід з населених пунктів – це передислокація підрозділів, пояснила речниця. Це пов’язано з тим, що наші влучання не дають їм спокою та можливості зупинитися.
Ми працюємо. Ми знаємо, де вони базуються, і там працюємо,
– наголосила Гуменюк.
Обстріл Херсонщини: що відомо
- 27 грудня ЗСУ завдали потужного удару по окупантах, які розташовані на лівому березі Дніпра, на тимчасово захопленій росіянами Херсонщині.
- Також 27 грудня російські загарбники знову обстріляли Херсон. Вони влучили в пологове відділення.
- 24 грудня окупанти вдарили по центру Херсона з "Градів".
- Всього внаслідок обстрілу загинуло 11 осіб. У Херсонській ОВА заявили, що 64 людей отримали поранення. 18 людей залишаються у важкому стані.