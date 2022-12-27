Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що наразі не може розголошувати результатів відпрацювань, але вони суттєві.

Увага Ворог продовжує терор, – Гуменюк розповіла про ситуацію на звільнених територіях Півдня

Ворог маневрує. Вони побоюються нашої відповіді, вони її відчувають. Вона досить суттєва. Наразі ми не можемо звітувати про результати, але вони дуже "смачні" ви їх скоро почуєте. Цієї ночі було відпрацювання. І це вже не "бойові комарі", це вже суттєвіше,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Зауважте! В ефірі 24 каналу Наталія Гуменюк підтвердила, що біля Дніпровського лиману високоточним ударом було поранено близько 70 російських офіцерів.

Актуально про ситуацію на Півдні