Про це в ефірі 24 каналу заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. За її словами, вороги також продовжують тероризувати Нікопольщину, де не ступав чобіт окупанта, але навпроти географічно знаходиться об’єкт критичної інфраструктури, на який російські військові намагаються викликати зворотній вогонь.

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На щастя, за останні нічні обстріли не було постраждалих, але є ушкодження об’єктів, в тому числі й енергетики. І це говорить про те, що вони продовжують тиск на мирне населення. Намагаються залишити без газу, води, електрики,

– повідомила Наталя Гуменюк.

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Сапери працюють за графіком

Речниця розповіла, що стабілізаційні заходи в регіоні проходять за своїм графіком. Погода впливає на роботу саперів, оскільки розмінуванню підлягають дуже великі ділянки місцевості, а доступ до них часом ускладнений.

"Тому слід набратися терпіння і розуміння про те, що поки працюють спеціальні служби, не можна нехтувати їх попередженнями й позначками. Ні в якому разі не намагатися скоротити собі дорогу через необстежені ділянки", – попередила пані Гуменюк.

Контрдиверсійні заходи тривають

За словами речниці, продовжується і контрдиверсійна робота, зокрема, на правобережжі, у населених пунктах безпосередньо близьких до урізу води. В цій місцевості ворог позалишав своїх колаборантів та агентів, які допомагають коригувати обстріли.

Звертаємося до місцевих, вдячні за допомогу, що допомагають виявляти такі елементи. Але все ж таки треба бути пильними, бо вони все ще є на цій території й робота триває,

– повідомила речниця.

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