Варто розуміти, що Забарине, де відбулася "бавовна", – це маленьке село між Старою Збурівкою та Рибальчим, а дорога, яка веде туди простягається вздовж Дніпровського лиману. Тобто усі елітні готелі, бази відпочинку та інші локації розташовані буквально на березі Дніпра. Про це 24 каналу розказав херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Росіяни мали б передбачити удар по Забариному

За його словами, уся ця місцевість перебуває під безпосереднім вогневим контролем ЗСУ, і більшість з важливих об'єктів росіян, розташованих там, ще починаючи з літа, була враженні HIMARS або ж артилерією. Це стосується і Нової Каховки, і Каховки, і Дніпрян, Олешок та Голої Пристані. І от елітна база відпочинку, мисливський клуб в Забариному – чи не єдиний об'єкт, що досі уникав артилерійського влучання.

Не дивно, що росіяни розмістилися саме там, розмістили свої штабові установи і проводили там якісь наради. Бо тяга російських офіцерів до комфорту, мабуть, не викорінена, і ніколи не буде викорінена, попри будь-які загрози від нашої артилерії,

– вважає Молчанов.

Він додав, що це при тому, що Забарине – це така собі основа Кінбурнської коси, яка є місцем оперативного бою між українськими та російськими силами. Тобто проводити там якісь наради – справжній абсурд, але факт залишається фактом.

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Уже не перша помста за обстріли

Активіст зауважив, що "бавовна" у штабі загарбників в Забариному була не єдиною відплатою за вже регулярні удари по звільненому Херсону. Наприклад, ще одна була поблизу села Челбурда Олешківського району. Там були вражені артилерійські засоби росіян – тобто ця помста була адресною.

"Я сподіваюся, що ніхто з російських артилеристів, особливо цих, які керують установками залпового вогню, не переживе цієї "спецоперації". Бо це справді жахлива нелюдь, яка свідомо б'є по житлових кварталах", – наголосив Молчанов.

Він переконаний, що завдаючи своїх жахливих ударів, зокрема як по Херсону 24 грудня, росіяни добре знають, куди саме б'ють. І хоч би як ми не кепкували б з їхньої некваліфікованості, коли вони б'ють, наприклад, по кварталу з центральним ринком і центральним універмагом, вони добре розуміють, куди цілять і чому це роблять – бо там має бути багато людей, які купують щось перед святами.

Тож треба розуміти – ймовірне, на думку росіян, скупчення людей – це вже потенційна ціль для ворожих снарядів. Так само було і під час перших обстрілів міста після деокупації. Тоді росіяни били по точках, на яких роздавали гуманітарну допомогу.

Тобто для них чим більше цивільних вони вб'ють – тим краще,

– підсумував херсонський активіст.

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