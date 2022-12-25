Внаслідок обстрілів загинули 10 мирних жителів. Ще 68 – зазнали поранень.
До теми Херсонці масово кинулися здавати кров для поранених: їх безкоштовно підвозить таксі
Окупанти обстріляли обласну лікарню
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголосив, що системні обстріли медичних закладів – це дно, яке пробило російська армія та "полетіла далі, у напрямку до пекла".
Соболевський опублікував наслідки обстрілів Херсона. З фото видно, що ударна хвиля розбила вікна лікарні, зруйнувала покриття та вибила двері у палатах.
Наслідки російських обстрілів Херсона: дивіться відео
Від ракетного удару пошкодилась будівля обласної лікарні / Фото Юрій Соболевський
Росіяни обстріляли Херсон: що відомо
- Напередодні Різдва росіяни здійснили нову терористичну атаку. Зранку вони обстріляли центр Херсона з РСЗВ "Град". Унаслідок цього пожежа спалахнула на найбільшому ринку міста. Також під удар потрапили будинки, автомобілі, котельня дитячого садку тощо.
- Росіяни атакували центр міста з реактивних систем залпового вогню "Град". На центральному ринку міста виникла пожежа, 6 автомобілів згоріли.
- Ввечері очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що внаслідок ворожих прильотів загинули 10 людей. 68 мирних жителів отримали поранення.
- Також відомо, що на вулиці Червоного Хреста люди досі перебувають під завалами. Рятувальники намагаються їх витягти.
- Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі 24 каналу розповів, що після обстрілів у місті виник дефіцит донорської крові. Через це люди масово почали здавати кров, аби допомогти тим, хто отримав поранення. Він підтвердив, що в Центрі крові шалена черга людей охочих здати кров.