Внаслідок обстрілів загинули 10 мирних жителів. Ще 68 – зазнали поранень.

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Окупанти обстріляли обласну лікарню

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголосив, що системні обстріли медичних закладів – це дно, яке пробило російська армія та "полетіла далі, у напрямку до пекла".

Соболевський опублікував наслідки обстрілів Херсона. З фото видно, що ударна хвиля розбила вікна лікарні, зруйнувала покриття та вибила двері у палатах.

Наслідки російських обстрілів Херсона: дивіться відео

Від ракетного удару пошкодилась будівля обласної лікарні / Фото Юрій Соболевський

Росіяни обстріляли Херсон: що відомо