Внаслідок обстрілів загинули 10 мирних жителів. Ще 68 – зазнали поранень.

До теми Херсонці масово кинулися здавати кров для поранених: їх безкоштовно підвозить таксі

Окупанти обстріляли обласну лікарню

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголосив, що системні обстріли медичних закладів – це дно, яке пробило російська армія та "полетіла далі, у напрямку до пекла".

Соболевський опублікував наслідки обстрілів Херсона. З фото видно, що ударна хвиля розбила вікна лікарні, зруйнувала покриття та вибила двері у палатах.

Наслідки російських обстрілів Херсона: дивіться відео

Від ракетного удару пошкодилась будівля обласної лікарні / Фото Юрій Соболевський

Росіяни обстріляли Херсон: що відомо

  • Напередодні Різдва росіяни здійснили нову терористичну атаку. Зранку вони обстріляли центр Херсона з РСЗВ "Град". Унаслідок цього пожежа спалахнула на найбільшому ринку міста. Також під удар потрапили будинки, автомобілі, котельня дитячого садку тощо.
  • Росіяни атакували центр міста з реактивних систем залпового вогню "Град". На центральному ринку міста виникла пожежа, 6 автомобілів згоріли.
  • Ввечері очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що внаслідок ворожих прильотів загинули 10 людей. 68 мирних жителів отримали поранення.
  • Також відомо, що на вулиці Червоного Хреста люди досі перебувають під завалами. Рятувальники намагаються їх витягти.
  • Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі 24 каналу розповів, що після обстрілів у місті виник дефіцит донорської крові. Через це люди масово почали здавати кров, аби допомогти тим, хто отримав поранення. Він підтвердив, що в Центрі крові шалена черга людей охочих здати кров.