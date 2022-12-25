В результате обстрелов погибли 10 мирных жителей. Еще 68 – получили ранения.
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Оккупанты обстреляли областную больницу
Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский подчеркнул, что системные обстрелы медицинских учреждений – это дно, которое пробило российская армия и "полетела дальше, в направлении ада".
Соболевский опубликовал последствия обстрелов Херсона. С фото видно, что ударная волна разбила окна больницы, разрушила покрытие и выбила дверь в палатах.
Последствия российских обстрелов Херсона: смотрите видео
От ракетного удара повредилось здание областной больницы / Фото Юрий Соболевский
Следует добавить, что сотрудники ГСЧС и сотрудники полиции совместно помогают жителям города.
Всего за сутки сотрудники ГСЧС совершили 21 выезд на места возгорания. Ликвидировали 13 пожаров, 11 из которых возникли после обстрелов.
А сотрудники полиции помогают гражданам преодолевать последствия обстрелов квартир, домов и обеспечивать жилье. Отмечают, что вражеские обстрелы не утихают ни на минуту. Однако полиция уверяет, что всегда готова прийти на помощь гражданам.
Россияне обстреляли Херсон: что известно
- В канун Рождества россияне совершили новую террористическую атаку. Утром они обстреляли центр Херсона из РСЗО "Град". В результате пожар вспыхнул на крупнейшем рынке города. Также под удар попали дома, автомобили, котельная в детском саду и т.д.
- Россияне атаковали центр города реактивными системами залпового огня "Град". На центральном рынке города возник пожар, 6 автомобилей сгорели.
- Вечером глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в результате вражеских прилетов погибли 10 человек. 68 мирных жителей получили ранения.
- Также известно, что на улице Красного Креста люди до сих пор находятся под завалами. Спасатели пытаются их извлечь.
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире 24 канала рассказал, что после обстрелов в городе возник дефицит донорской крови. Поэтому люди массово начали сдавать кровь, чтобы помочь тем, кто получил ранения. Он подтвердил, что в Центре крови безумная очередь людей желающих сдать кровь.