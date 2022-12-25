После того, как россияне обстреляли Херсон, сотни людей пришли сдавать кровь для пострадавших. На такой жест херсонцев в фейсбуке обратил внимание местный житель Виталий Богданов, информирует 24 канал.
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В Херсоне сотни людей пришли сдавать кровь
Очередной террор России против Украины только сплотил наших людей. Из-за огромного количества желающих помочь, очередь в пункте сдачи крови растянулась на несколько дней.
В частности, мужчина рассказал, что пришел сдать кровь в воскресенье, но не успел. По его словам, очередь растянулась до вторника.
Когда в воскресенье пришел сдавать кровь, а тут очередь до вторника! Херсонцы – вы невероятные,
– написал мужчина.
Херсонцы пришли сдавать кровь после обстрела / Фото Виталия Богданова и из соцсетей Тимошенко
Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко тоже обратил внимание на то, что в Херсоне очереди в Центр сдачи крови. По его словам, российский террор не сломает такой Херсон.
Очереди людей, чтобы стать донорами и спасти пострадавших в результате вчерашнего террора города. Люди готовы весь день стоять в очереди ради спасения. В этом и есть супер сила украинцев,
– подчеркнул он.
В Херсоне возник дефицит донорской крови
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире 24 канала рассказал, что после обстрелов в городе возник дефицит донорской крови.
Поэтому люди массово начали сдавать кровь, чтобы помочь тем, кто получил ранения. Он подтвердил, что в Центре крови бешеная очередь людей желающих сдать кровь.
По его словам, откликнулись также таксисты, бесплатно подвозящие людей в Центр крови.
Россия обстреляла Херсон в канун Рождества: что известно
- Российские военные днем 24 декабря обстреляли центр Херсона из "Градов". В результате обстрелов загорелся один из крупнейших в Херсоне рынков – Центральный.
- Сергей Хлань сообщил, что по состоянию на 25 декабря известно, что 64 человека получили ранения, 16 погибли, из которых – 3 работника ГСЧС, которые подорвались при разминировании. В результате обстрелов поражены жилые кварталы и инфраструктура.
- Обстрелы Херсона произошли вечером 24 декабря, а также продолжились на Рождество. Известно, что в результате обстрела одна из жертв сгорела заживо в машине. Также из-за теракта оккупантов 6-летняя девочка потеряла глаз.