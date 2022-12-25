После того, как россияне обстреляли Херсон, сотни людей пришли сдавать кровь для пострадавших. На такой жест херсонцев в фейсбуке обратил внимание местный житель Виталий Богданов, информирует 24 канал.

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В Херсоне сотни людей пришли сдавать кровь

Очередной террор России против Украины только сплотил наших людей. Из-за огромного количества желающих помочь, очередь в пункте сдачи крови растянулась на несколько дней.

В частности, мужчина рассказал, что пришел сдать кровь в воскресенье, но не успел. По его словам, очередь растянулась до вторника.

Когда в воскресенье пришел сдавать кровь, а тут очередь до вторника! Херсонцы – вы невероятные,

– написал мужчина.

Херсонцы пришли сдавать кровь после обстрела / Фото Виталия Богданова и из соцсетей Тимошенко

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко тоже обратил внимание на то, что в Херсоне очереди в Центр сдачи крови. По его словам, российский террор не сломает такой Херсон.

Очереди людей, чтобы стать донорами и спасти пострадавших в результате вчерашнего террора города. Люди готовы весь день стоять в очереди ради спасения. В этом и есть супер сила украинцев,

– подчеркнул он.

В Херсоне возник дефицит донорской крови

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире 24 канала рассказал, что после обстрелов в городе возник дефицит донорской крови.

Поэтому люди массово начали сдавать кровь, чтобы помочь тем, кто получил ранения. Он подтвердил, что в Центре крови бешеная очередь людей желающих сдать кровь.

По его словам, откликнулись также таксисты, бесплатно подвозящие людей в Центр крови.

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