Какие ранения у ребенка

Россияне обстреливали мирный город из РСЗО, минометов, танков и артиллерии. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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У нас было 17 раненых и 5 погибших. Среди раненых есть 6-летняя девочка, за жизнь которой сражались наши медики. Ее удалось спасти, но, к сожалению, ребенок остался без глаза. У нее перелом ноги. Мы будем эвакуировать ее в Киев,

– подчеркнул Янушевич.

Он добавил, что в результате обстрела 24 декабря пострадали 55 человек, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.

Мощные обстрелы Херсона