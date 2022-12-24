Какие ранения у ребенка
Россияне обстреливали мирный город из РСЗО, минометов, танков и артиллерии. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
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У нас было 17 раненых и 5 погибших. Среди раненых есть 6-летняя девочка, за жизнь которой сражались наши медики. Ее удалось спасти, но, к сожалению, ребенок остался без глаза. У нее перелом ноги. Мы будем эвакуировать ее в Киев,
– подчеркнул Янушевич.
Он добавил, что в результате обстрела 24 декабря пострадали 55 человек, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.
Мощные обстрелы Херсона
- После освобождения Херсона россияне каждый день обстреливают город с оккупированных территорий. Очередную террористическую атаку они совершили канун Рождества – 24 декабря. Российские военные открыли огонь по центру города из РСЗО "Град".
- В результате прилетов загорелся крупнейший рынок Херсона. Разрушений подверглись жилые дома, а люди, которые были в автомобилях, сгорели заживо.
- К сожалению, погибли 10 человек. В то же время пострадавшие нуждаются в срочном переливании крови, поэтому всех неравнодушных призвали сдать кровь завтра с 08:00 до 12:30 по адресу Николаевское шоссе, 7.