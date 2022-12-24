Які поранення в дитини

Росіяни обстрілювали мирне місто з РСЗВ, мінометів, танків та артилерії. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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У нас було 17 поранених і 5 загиблих. Серед поранених є 6-річна дівчинка, за життя якої боролися наші медики. Її вдалося врятувати, але, на жаль, дитина залишилася без ока. У неї перелом ноги. Ми будемо евакуювати її в Київ,

– наголосив Янушевич.

Він додав, що внаслідок обстрілу 24 грудня постраждали 55 людей, 18 з них перебувають у важкому стані. Дітей серед потерпілих немає.

Потужні обстріли Херсона