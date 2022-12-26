Следует понимать, что Забарино, где произошла "бавовна", – это маленькая деревня между Старой Збуровкой и Рыбачьим, а дорога, ведущая туда, простирается вдоль Днепровского лимана. То есть, все элитные отели, базы отдыха и другие локации расположены буквально на берегу Днепра. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Россияне должны были предсказать удар по Забарино

По его словам, вся эта местность находится под непосредственным огневым контролем ВСУ, и большинство из важных объектов россиян, расположенных там, еще начиная с лета, были поражены HIMARS или артиллерией. Это касается и Новой Каховки, и Каховки, и Днепрян, Олешек и Голой Пристани. И вот элитная база отдыха, охотничий клуб в Забарино – едва ли не единственный объект, который до сих пор избегал артиллерийского попадания.

Неудивительно, что россияне разместились именно там, разместили свои штабовые учреждения и проводили там какие-то совещания. Ибо тяга российских офицеров к комфорту, пожалуй, не искоренена, и никогда не будет искоренена, несмотря на какие-либо угрозы от нашей артиллерии,

– считает Молчанов.

Он добавил, что это при том, что Забарино – это основа Кинбурнской косы, которая является местом оперативного боя между украинскими и российскими силами. То есть проводить там какие-нибудь совещания – настоящий абсурд, но факт остается фактом.

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Уже не первая месть за обстрелы

Активист отметил, что "бавовна" в штабе захватчиков в Забарино была не единственным возмездием за уже регулярные удары по освобожденному Херсону. К примеру, еще одно было вблизи села Челбурда Олешковского района. Там были поражены артиллерийские средства россиян – то есть эта месть была адресной.

"Я надеюсь, что никто из российских артиллеристов, особенно тех, кто управляет установками залпового огня, не переживет этой "спецоперации". Потому что это действительно ужасные нелюди, которые сознательно бьют по жилым кварталам", – подчеркнул Молчанов.

Он убежден, что нанося свои ужасные удары, в том числе как по Херсону 24 декабря, россияне хорошо знают, куда именно бьют. И как бы мы ни насмехались над их неквалифицированностью, когда они бьют, например, по кварталу с центральным рынком и центральным универмагом, они хорошо понимают, куда целятся и почему это делают – потому что там должно быть много людей, которые покупают что-то перед праздниками.

Так что надо понимать – вероятное, по мнению россиян, скопление людей – это уже потенциальная цель для вражеских снарядов. Так же было и во время первых обстрелов города после деоккупации. Тогда россияне били по точкам, на которых раздавали гуманитарную помощь.

То есть для них чем больше гражданских они убьют – тем лучше,

– подытожил херсонский активист.

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