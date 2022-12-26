Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он сообщил, где украинские военные устроили мощный хлопок оккупантам.

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24 декабря 2022 года был страшный день тотального обстрела Херсона, когда погибли 16 херсонцев, были 64 раненых. Однако, заметил Хлань, эти сутки закончились массовым "накрытием" врага и его огневых позиций на левом берегу Днепра. Украинские вооруженные силы "накрывали" оккупантов от Забарино до Каховки.

ВСУ отплатили сполна

Генштаб подтвердил удар ВСУ по штабу россиян в Забарино. Эта элитная деревня известна своими дачами и базами отдыха, там была и дача коллаборанта Виталия Булюка. Хлань предположил, что штаб мог находиться прямо там, ведь это большая территория с собственным зоопарком и рестораном.

Погоня за роскошью их нашла и задвохсотила, туда им и дорога,

– прокомментировал Хлань.

Про хлопок на оккупированной части Херсонщины: смотреть видео

Уничтожили колонну с коллаборантами

Депутат упомянул и сообщение о "накрытии" колонны россиян близ Олешек, двигавшейся из Геническа. Колонну сопровождали так называемые полицейские, которых набрали из местных коллаборантов в Геническе.

Сначала их привлекали высокими зарплатами и обещали, что они будут находиться исключительно в Геническе, а впоследствии оказалось, что их начали "бросать" ближе к побережью Днепра, чтобы контролировали блокпосты и сопровождали военные колонны.

В результате накрытия этой военной колонны многие и полицейские предатели задвоились. Туда им и дорога,

– добавил Хлань.

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