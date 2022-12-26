Вочевидь українські сили працюють для того, щоб російські загарбники відходили. Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Два сценарії окупантів на Півдні

Окрім того, там відбувається перекидання та перегрупування техніки ворога. Незабаром ми зможемо побачити для чого російські окупанти це роблять. На думку Мусієнка, у командування країни-агресорки було 2 сценарії:

Згідно з першим сценарієм, росіяни повинні були створити ударне угруповання, яке мало б можливість піти на Запоріжжя. Вони й раніше намагалися реалізувати цей сценарій.

Зараз ці плани окупантам буде дуже важко реалізувати, тому що вони отримали там низку серйозних ударів по їхній логістиці,

– повідомив військовий експерт.

Що ж стосується другого сценарію, то зараз окупанти активно штурмують Бахмут Донецької області для того, щоб українські війська не могли концентруватися на південному напрямку.

"Ворог розуміє, що необхідно розтягувати сили. Звідси й Бахмут, й обстріли українських територій з інших місць, й інформаційна напруга та вкиди щодо нібито наступу з Білорусі, щоб ми там тримали сили та не могли вдарити на Півдні", – пояснив Мусієнко.

За його словами, росіяни розуміють, що втрата Мелітополя означатиме для них крах та втрату Півдня. Тож попри те, що загарбники нав'язали нашим захисникам агресивні та криваві дії на сході під Бахмутом, вочевидь, все одно бачать певні загрози для Півдня.

Зокрема, їм не вдалось розтягнути більшу частину українських військ, як вони хотіли. "Можливо, відчувають певні загрози на південному напрямку та готуються до оборони, – припустив військовий експерт.

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Річ у тім, що через окупований півострів Крим логістика за попередні місяці дещо порушена. А причиною тому стали відомі події на Кримському мосту.

"Попри російську пропаганду, що там все гаразд і Путін проїхався на автівці, є факти, що логістика звідти дещо зменшилася останнім часом і зараз вони проводять (техніку – 24 канал) південніше Донеччини й на південний напрямок окупованої частини Запорізької області", – розповів військовий експерт.

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