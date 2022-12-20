Про це 24 каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. Раніше повідомлялось про 2 перспективні напрямку для ударів ЗСУ.

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ЗСУ обходять міста

Ягун зазначив, що ніхто не буде битись за Мелітополь до останнього солдата, бо ЗСУ обходять міста, уникають вуличних боїв. Вони знищують логістику ворога, беруть його в оперативне оточення, щоб той тікав, а потім не переслідують, щоб не ризикувати особовим складом. Тож, можна чекати активного відступу росіян, оскільки тут ЗСУ застосовують тактику, як на правобережжі Херсонщини: знищення логістики, командних пунктів, складів.

Тобто, все, що може забезпечити функціонування цього угруповання. У них тут були лише 2 шляхи логістичних підвезень: з Криму й Маріуполя. Однак Крим і сам потребує значних ресурсів для свого забезпечення й не може допомагати Запорізькому, Херсонському угрупованню біля Криму,

– зауважив генерал-майор СБУ в запасі.

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Залізниця з Маріуполя

Він продовжив, що інший шлях для забезпечення Мелітопольського угруповання – це залізниця з Маріуполя. Однак, це лише одна гілка, яка вже кілька разів зазнавала ударів. Тому й нею окупанти користуються не так активно.

"Тому нічого дивного не буде, якщо в певний момент вони проявлять "добру волю" й будуть змушені відступити. Хто в напрямок Маріуполя, хто в напрямок Чонгара", – наголосив Ягун.

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