Про це в ефірі 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Така тактика – сильна сторона української армії, продемонстрована під час боїв за Харківщину.

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За словами військового, використання техніки потребує доставку боєкомплектів та пального. Тому в умовах бездоріжжя можливо пересуватися лише по дорогах.

Танк пройде всюди, але важливо, щоб слідом за ним проїхала і вантажівка,

– пояснив Кирило Сазонов.

За словами політолога, ворогів не варто вважати дурними, вони чудово вміють обстрілювати дороги та колони, тому підставлятися ніхто не буде.

"Операція зі звільнення не закінчується. Ніхто не буде сидіти в окопі та чекати на закінчення дощів, будуть трішки інші методи. Тим більше зараз в тилу щодня активно працюють наші ССО-шники", – відмітив Сазонов.

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Залужний не дав ворогу нової інформації

На думку військового, розвідка ворога не завжди може вирахувати дії української армії, бо ЗСУ можуть зображати активність в одному місці, а потім наступати в іншому.

Залужний анонсував якісь операції та наступи. Він розумна людина, тому зайвого він не сказав. Нової інформації ворог не отримав,

– вважає політолог.

На думку Кирила Сазонова, анонсовані Залужним операції не є новою інформацією, яку зможе використати ворог. Плани про наступ та подальше звільнення території України не є секретом.

"Ми будемо наступати? Так, це не секрет. Будемо проводити операції по звільненню України? Так, це не секрет. Де і коли? Не будемо говорити, бо це зіпсує росіянам весь сюрприз і їм буде нудно", – вважає військовий.

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