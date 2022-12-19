Об этом в эфире 24 канала рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Такая тактика – сильная сторона украинской армии, продемонстрированная в боях за Харьковщину.

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По словам военного, использование техники нуждается в доставке боекомплектов и горючего. Поэтому в условиях бездорожья можно передвигаться только по дорогам.

Танк пройдет повсюду, но важно, чтобы вслед за ним проехал и грузовик,

– объяснил Кирилл Сазонов.

По словам политолога, врагов не стоит считать глупыми, они отлично умеют обстреливать дороги и колонны, поэтому подставляться никто не будет.

"Операция по увольнению не заканчивается. Никто не будет сидеть в окопе и ждать окончания дождей, будут немного другие методы. Тем более сейчас в тылу ежедневно активно работают наши ССО-шники", - отметил Сазонов.

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Залужный не дал врагу новой информации

По мнению военного, разведка врага не всегда может вычислить действия украинской армии, потому что ВСУ могут изображать активность в одном месте, а затем наступать в другом.

Залужный анонсировал какие-либо операции и наступления. Он умный человек, поэтому лишнего он не сказал. Новой информации враг не получил,

– считает политолог.

По мнению Кирилла Сазонова, анонсированные Залужным операции не являются новой информацией, которую сможет использовать враг. Планы о наступлении и дальнейшем освобождении территории Украины не секрет.

"Мы будем наступать? Да, это не секрет. Будем проводить операции по увольнению Украины? Да, это не секрет. Где и когда? Не будем говорить, потому что это испортит россиянам весь сюрприз и им будет скучно", – считает военный.

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