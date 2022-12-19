Своїми припущеннями секретар РНБО поділився в інтерв'ю. Він наголосив, що потрібно завжди бути готовими до ракетних ударів з боку Росії.

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Чи буде атака на новорічні свята

За словами Данілова, він – не мольфар. Тож не може сказати, коли конкретно ворог здійснить чергову атаку. І чи тероризуватиме нашу країну під час новорічних свят. Але він підкреслив, що нам слід бути готовими до можливої загрози з боку Кремля.

У війні немає вихідних, немає якихось свят, немає речей, на які ми можемо не звертати уваги. Мусимо бути готові до всього. Це складний період для нашої країни,

– підкреслив він.

Тож особливо важливо не ігнорувати повітряну тривогу під час свят. Росіяни надзвичайно підступні. І вони можуть завдати ракетного удару будь-коли. І в новорічну ніч, і на Різдво Христове.

Масовані удари все ще можливі

Як зазначив Данілов, Росія дійсно не володіє величезною кількістю ракет. Про це свідчать її потуги дістати необхідне озброєння в Ірані. Але українська сторона робить усе можливе для того, щоб відповідне постачання зірвати. Втім, ніхто не може гарантувати результат.

Тому, що Іран з 1979 року живе, скажімо так, у власній парадигмі, у власному світі,

– зазначив Данілов.

Але сам факт того, що Росії необхідні іранські ракети – демонстрація проблем з внутрішньою спроможністю виробляти небезпечне озброєння. Так, ворог усе ще займається виготовленням ракет. Але тієї кількості недостатньо, якщо враховувати, скільки їх він використовує для масованих атак.

Нагадаємо, що 16 грудня російські військові здійснили масовану ракетну атаку по енергетичній інфраструктурі України. Тоді окупанти випустили 76 ракет: 72 крилаті та 4 керовані авіаційні. 60 з них, за словами Валерія Залужного, вдалося збити.

Загарбники для цієї атаки використовували літаки Ту-95МС, з яких випускали ракети Х-555 та Х-101. Крім того, з акваторії Чорного моря запускали "Калібри". Не ввійшли у статистику також ракети з комплексів С-300, якими ворог також атакував прифронтові регіони.