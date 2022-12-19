Про це 24 каналу розказав військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, зараз ЗСУ мають два потенційних напрямки для ударів – на Запоріжжі та на Херсонщині.

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Де можуть вдарити ЗСУ

Найбільш перспективним з військової точки зору є Запорізький напрямок. Завдавши удару там, можна розколоти систему оборони ворога на Півдні з усім негативними наслідками для південного угруповання його військ. Росіяни й самі це розуміють, тож намагаються проводити відповідні антизаходи для укріплення оборони.

Але, як зауважив Романенко, є ще напрямок з Херсона на Скадовськ. Якщо завдати удару там, то угруповання противника, зосереджене в районі Каховки та Нової Каховки, опиниться в оперативному оточенні. Окупанти також бачать таку можливість, і потрапляти в цю ситуацію не хочуть.

Генерал-лейтенант пояснив, що такі асиметричні дії будуть змушувати противника самостійно виводити свої війська у Крим або на територію Росії.

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"Такий підхід є проявом професіоналізму дій в наших військах. Це не стратегія навали, яку використовують росіяни", – підкреслив Романенко.

Він додав, що ці напрямки для потенційних ударів формують картину відповідних перспективних дій. Відтак, потрібно довіряти Головнокомандувачу та Генштабу, які постійно аналізують розвіддані, і точно знайдуть найбільш ефективний варіант для застосування сил у період перед ймовірним наступом росіян, коли для Сил оборони України відкриється вікно можливостей.

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