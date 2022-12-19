Про це наживо 24 каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. Він переконаний, що тактикою українських збройних сил є наступ на різні ділянки фронту одночасно, аби максимально збентежити противника.

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За словами оглядача, ЗСУ планує масштабно контрнаступати і по Луганському, і по Запорізькому напрямках, і далі.

Майбутні новини з Луганщини

Спираючись на власні інформджерела, Бочкала пророкує, що швидше за все ми почуємо гарні новини саме з Луганського напрямку.

Там ми, дякувати Богу, вже добре просунулися, гарно підготувалися і противник там готовий гірше,

– зазначив пан Роман.

Про плани українського контрнаступу: дивитись відео

Крим найзахищеніший

За спостереженнями експерта, що ближче до Криму, тим російська армія підготовлена краще. Оскільки для Владіміра Путіна це одна з найважливіших окупованих ділянок.

Скоріше він залишить Луганськ, але до останнього щосили намагатиметься захистити Кримський напрямок,

– резюмував Бочкала.

На думку Бочкали, Путін розуміє, коли Україна деокупує Мелітополь, вона отримає й інші тактичні можливості, щоб діставати HIMARS до Криму.

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