Про це наживо 24 каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. Він переконаний, що тактикою українських збройних сил є наступ на різні ділянки фронту одночасно, аби максимально збентежити противника.
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За словами оглядача, ЗСУ планує масштабно контрнаступати і по Луганському, і по Запорізькому напрямках, і далі.
Майбутні новини з Луганщини
Спираючись на власні інформджерела, Бочкала пророкує, що швидше за все ми почуємо гарні новини саме з Луганського напрямку.
Там ми, дякувати Богу, вже добре просунулися, гарно підготувалися і противник там готовий гірше,
– зазначив пан Роман.
Про плани українського контрнаступу: дивитись відео
Крим найзахищеніший
За спостереженнями експерта, що ближче до Криму, тим російська армія підготовлена краще. Оскільки для Владіміра Путіна це одна з найважливіших окупованих ділянок.
Скоріше він залишить Луганськ, але до останнього щосили намагатиметься захистити Кримський напрямок,
– резюмував Бочкала.
На думку Бочкали, Путін розуміє, коли Україна деокупує Мелітополь, вона отримає й інші тактичні можливості, щоб діставати HIMARS до Криму.
Останні новини про контрнаступ України
- Станом на 19 грудня українські захисники та захисниці ліквідували вже 98 800 загарбників.
- Роман Світан розповів, що найкраща ситуація для українських військ та найгірша для окупантів зараз складається на Запорізькій ділянці фронту.
- Українські захисники завдають колосальних втрат російським окупантам. Цього разу воїни ЗСУ потужно вгатили по штабу окупантів у Щасті.
- Російські окупанти тим часом почали відводити певні підрозділи з Каховки та Нової Каховки.