Об этом вживую 24 канала рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. Он убежден, что тактикой украинских вооруженных сил есть наступление на разные участки фронта одновременно, чтобы максимально смутить противника.

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По словам обозревателя, ВСУ планирует масштабно контрнаступать и по Луганскому, и по Запорожскому направлениям, и дальше.

Предстоящие новости из Луганской области

Опираясь на собственные источники, Бочкала предсказывает, что скорее всего мы услышим хорошие новости именно из Луганского направления.

Там мы, слава Богу, уже хорошо продвинулись, хорошо подготовились и противник там готов хуже,

– отметил господин Роман.

О планах украинского контрнаступления: смотреть видео

Крым самый защищенный

По наблюдениям эксперта, чем ближе к Крыму, тем российская армия подготовлена лучше. Поскольку для Владимира Путина это один из важнейших оккупированных участков.

Скорее он покинет Луганск, но до последнего вовсю будет пытаться защитить Крымское направление,

– резюмировал Бочкала.

По мнению Бочкалы, Путин понимает, когда Украина деоккупирует Мелитополь, она получит и другие тактические возможности, чтобы доставать HIMARS в Крым.

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