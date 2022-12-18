Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, російські окупанти почали переміщувати власні підрозділи на лівобережжі Херсонщини. Наразі незрозуміло, чи у них відбувається ротація, чи вони просто відводять війська.

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Соболевський запевнив, що українські військові ретельно стежать за ситуацією. Розвідники володіють повною інформацією.

Окупанти намагаються сховатися від ударів ЗСУ

Як наголосив Соболевський, упродовж останніх тижнів окупанти намагаються не робити скупчення особового складу на одній локації. Тепер вони розселяються невеликими групами. Часто це відбувається у житлових будинках.

Вони намагаються мінімізувати власні втрати від постійних ударів ЗСУ. Часто було, що прилітало в будівлі, де перебувало по кілька сотень окупантів. Тепер вони використовують житло наших людей,

– зазначив Соболевський.

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Колаборанти будуть покарані

За словами Соболевського, на Херсонщині тривають стабілізаційні заходи. Окупанти намагаються лякати фейками, що в регіоні розстрілюють людей. Це неправда. Але колаборантів притягують до відповідальності згідно із законодавством.

Якщо людина дійсно скоїла злочин, є сукупність доказів, тоді людину притягують до відповідальності. Якщо людина, перебуваючи в окупації, цього не робила, то в неї не буде проблем із законом,

– підкреслив Соболевський.

Що відбувається на Херсонщині