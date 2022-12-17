Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач Олександр Мусієнко. Він наголосив, що насправді окупанти там відсуваються подалі від нашої артилерії та систем HIMARS.
До теми У розвідці відповіли, чи готує Росія ударну групу для нового повномасштабного наступу
За його словами, росіяни хотіли б заманити нас у пастку, щоб розтягнути наші сили по лінії фронту. "Вони намагаються реалізувати цей план", – сказав експерт.
Це дійсно може бути пастка від окупантів. Першочергово – окупанти відходять від нашої артилерії, друге – вони хочуть затягнути поближче ЗСУ, третє – це їхній план по відтягуванню лінії фронту,
– пояснив Мусієнко.
Він додав, що росіяни робили подібне в Пологах на окупованій території Запоріжжя. "Там вони відійшли, бо наша артилерія почала потужно по них відпрацьовувати", – зазначив військовий оглядач.
Мусієнко про ситуацію на Півдні та можливий новий наступ Росії: відео
Що відомо про рух окупантів на лівобережжі Херсонщини
- У низці телеграм-каналах почали поширювати інформацію, що бійці ЗСУ вже є на Лівому березі Херсонщини. Керівниця пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк повідомила, що військова робота наших підрозділів йде за планом. Водночас вона нагадала, що ворог застосував подібну тактику і під час нашого контрнаступу на Правобережжі. Тоді ворог теж почав завчасно відступати, ніби "запрошуючи" наших бійців.
- "Такі показові ходи можуть насправді означати певні пастки. Тому ми ретельно перевіряємо цю інформацію. Ми розуміємо, що їхній напрямок руху був проголошений ще на самому початку війни, на острові Зміїний", – підкреслила керівниця пресцентру.
- Про те, що росіян меншає на лінії оборони лівобережжя Херсонщини, повідомив і херсонський активіст Володимир Молчанов. Він заявив, що окупанти поступово відходять від своїх позицій на лівому березі Дніпра. Але, на його думку, це більше схоже на ротації.
- Російські загарбники вже самі зізнаються, що не контролюють західну частину Кінбурнської коси. За словами Молчанов, росіяни вже самі не знають, чи є там українці. Йдеться про 20 кілометрів вздовж лівого берега Дніпра та Бузького лиману.
- Крім того, раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що боїв на лівому березі Дніпра, ймовірно, не буде. За допомогою ствольної та реактивної артилерії українські бійці будуть день за днем завдавати ударів по позиціях російських окупантів.