Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что на самом деле оккупанты там отодвигаются подальше от нашей артиллерии и систем HIMARS.
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По его словам, россияне хотели бы заманить нас в ловушку, чтобы растянуть наши силы по линии фронта. "Они пытаются реализовать этот план", – сказал эксперт.
Это действительно может быть ловушка от оккупантв. Первоочередно – оккупанты отходят от нашей артиллерии, второе – они хотят затянуть поближе ВСУ, третье – это их план по оттягиванию линии фронта,
– объяснил Мусиенко.
Он добавил, что россияне делали подобное в Пологах на оккупированной территории Запорожья. "Там они отошли, потому что наша артиллерия начала мощно по ним отрабатывать", – отметил военный обозреватель.
Мусиенко о ситуации на Юге и возможном новом наступлении России: видео
Что известно о движении оккупантов на левобережье Херсонщины
- В ряде телеграмм-каналах начали распространять информацию, что бойцы ВСУ уже находятся на Левом берегу Херсона. Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что военная работа наших подразделений идет по плану В то же время, она напомнила, что враг применил подобную тактику и во время нашего контрнаступления на Правобережье. Тогда враг тоже начал раньше времени отступать, словно "приглашая" наших бойцов.
- "Такие показательные ходы могут действительно означать определенные ловушки. Поэтому мы тщательно проверяем эту информацию. Мы понимаем, что их направление движения было провозглашено еще в самом начале войны, на острове Змеиный", – подчеркнула руководитель прессцентра.
- О том, что россиян уменьшается на линии обороны левобережья Херсонщины, сообщил и активист херсонский Владимир Молчанов. Он заявил, что оккупанты постепенно отходят от своих позиций на левом берегу Днепра. Но, по его мнению, это больше похоже на ротацию.
- Российские захватчики уже сами признаются, что не контролируют западную часть Кинбурнской косы. По словам Молчанов, россияне уже сами не знают, есть ли там украинцы. Речь идет о 20 километрах вдоль левого берега Днепра и Бугского лимана.
- Кроме того, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что боев на левом берегу Днепра, по всей вероятности, не будет. С помощью ствольной и реактивной артиллерии украинские бойцы будут изо дня в день наносить удары по позициям российских оккупантов.