Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что на самом деле оккупанты там отодвигаются подальше от нашей артиллерии и систем HIMARS.

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По его словам, россияне хотели бы заманить нас в ловушку, чтобы растянуть наши силы по линии фронта. "Они пытаются реализовать этот план", – сказал эксперт.

Это действительно может быть ловушка от оккупантв. Первоочередно – оккупанты отходят от нашей артиллерии, второе – они хотят затянуть поближе ВСУ, третье – это их план по оттягиванию линии фронта,

– объяснил Мусиенко.

Он добавил, что россияне делали подобное в Пологах на оккупированной территории Запорожья. "Там они отошли, потому что наша артиллерия начала мощно по ним отрабатывать", – отметил военный обозреватель.

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