Про це попередила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона зауважила, що ворог тривалий час не виводив у море ракетоносіїв, а зараз на бойовому чергуванні перебувають три ракетних носії – два з яких підводні.

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Підготовка стратегічної тактичної авіації теж є, але все ж таки пам'ятаємо, що тактика ворога може змінюватись. Необов'язково це буде масова ракетна атака, вона може бути й комбінованою,

– повідомила Наталія Гуменюк.

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Крім того, речниця нагадала, що Росія отримала нову партію дронів і вже почала їх використовувати.

За її словами, саме той факт, що росіяни не використовують наразі дрони так активно, як на початку, говорить про те, що вони змінили тактику дій.

"Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони, а лише тоді йде ударна хвиля", – додала Наталія Гуменюк.

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