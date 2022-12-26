Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Вона розповіла, що в Чорному морі відбувається пересування кораблів-ракетоносіїв. Наразі їх сумарний залп "Калібрів" складає 16 ракет.

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Росія буде атакувати енергосистему України

Гуменюк зазначила, що один з російських надводних ракетоносіїв заведено в пункт базування. Та вона наголосила, що це не характеризує загальну ситуацію.

Ми знаємо, що в морі залишається фрегат ракетоносій, ми знаємо, що залишаються два підводні човни, це загальна сума ракет – це 16 одиниць. І скоріш за все, будуть намагатися зіпсувати нам свята. Треба це усвідомлювати, розуміти, що атака буде спрямована на об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної зокрема,

– розповіла речниця ОК "Південь".

Росія отримала нові дрони

Гуменюк, серед іншого, повідомила, що Росія отримала додаткову партію дронів-камікадзе та проводила їх випробування в умовах зимового клімату України.

Зважаючи на те, що іранці випробовували дрони у більш поблажливому кліматі, то над Чорним морем росіяни вивчали їхній стан під час штормового вітру чи перепадів температур.

"Те, що вони використовують їх масовано, каже про те, що їх використовують для виснаження сил протиповітряної оборони, коли перші дрони фіксують і пробуджують протиповітряну оборону, а другі – можуть їх атакувати", – зазначила Гуменюк.